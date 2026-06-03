La segnalazione di una lettrice | Erbacce zona tiburtina impediscono di nutrire le colonie feline registrate

Una lettrice ha segnalato che erbacce alte da mesi nella zona Tiburtina rotatoria vicino a una gelateria impediscono di lasciare cibo alle colonie feline registrate. La presenza di piante alte ostacola l’accesso e la cura delle colonie, creando difficoltà nel nutrimento degli animali. La segnalazione è stata inviata alle autorità competenti per verificare e intervenire sulla situazione. Nessun intervento è stato ancora comunicato.

Una nostra lettrice ci ha scritto per segnalarci la presenza di erbacce molto alte da mesi che rendono quasi impossibile lasciare il cibo per le colonie feline della zona, regolarmente registrate in zona Tiburtina rotaria vicina alla gelateria Paradiso:“Salve, vorrei segnalare la presenza di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La segnalazione di un cittadino: "In zona ospedale marciapiedi invasi dalle erbacce"Un cittadino ha segnalato un problema nel quartiere vicino all'ospedale civile di Pescara, dove il marciapiede risulta coperto da erbacce che...

Lezioni speciali per accudire le colonie felineSi è concluso il corso “Gatti liberi”, dedicato a insegnare come prendersi cura delle colonie feline rispettandone la libertà.

Temi più discussi: La denuncia di un lettore: Erbacce e buche in via Caravaggio, situazione insostenibile [FOTO]; NEWS ON LINE, Spazio aperto Erbacce e piante sulla Cattedrale di Lucera: la segnalazione di un cittadino; Avanza il degrado in viale Partigiani, nell'area dell’ex distributore erbacce e topi; Strada perennemente sporca: Brindisi non merita questa umiliazione.

Nuovo video di Israele che lancia bombe al fosforo bianco su aree civili in Libano reddit

La segnalazione di un cittadino: In zona ospedale marciapiedi invasi dalle erbacceSiamo in zona ospedale civile di Pescara, il marciapiede è invaso da erbacce che compromettono il passaggio. Siamo in una zona dove le persone che la usufruiscono hanno bisogno di una cura maggiore p ... ilpescara.it

Erbacce e piante sulla Cattedrale di Lucera: la segnalazione di un cittadinoRiceviamo e pubblichiamo: Gentile Redazione, vi scrivo per segnalarvi una situazione che, a mio avviso, merita attenzione pubblica e un approfondimento. lucerabynight.it