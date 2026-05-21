La segnalazione di un cittadino | In zona ospedale marciapiedi invasi dalle erbacce

Un cittadino ha segnalato un problema nel quartiere vicino all'ospedale civile di Pescara, dove il marciapiede risulta coperto da erbacce che ostacolano il passaggio pedonale. La segnalazione evidenzia come la presenza di piante infestanti renda difficile camminare in quella zona, creando potenziali rischi per chi si sposta a piedi. La situazione è stata portata all’attenzione delle autorità locali, che ora dovranno intervenire per risolvere il problema.

“Siamo in zona ospedale civile di Pescara, il marciapiede è invaso da erbacce che compromettono il passaggio. Siamo in una zona dove le persone che la usufruiscono hanno bisogno di una cura maggiore per avere una mobilità facilitata ma le foto dicono tutto, non serve aggiungere altro. Però nel. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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