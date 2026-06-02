lezioni speciali per accudire le colonie feline

Si è concluso il corso “Gatti liberi”, dedicato a insegnare come prendersi cura delle colonie feline rispettandone la libertà. La formazione ha affrontato tecniche di gestione e tutela degli animali senza limitarne l’autonomia. Sono stati trattati aspetti pratici e normativi per il mantenimento delle colonie e il benessere dei gatti. Il corso ha coinvolto volontari e cittadini interessati a interventi sostenibili e rispettosi.

Come accudire le colonie feline senza pregiudicarne la libertà? Si è concluso il corso “ Gatti liberi. Cura, gestione, convivenza ”, promosso dal Comune di Desio in collaborazione con Ats Brianza. Al termine dei tre incontri sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai 45 iscritti. Cittadini, volontari e associazioni impegnati nella cura delle colonie feline o nell’accudimento dei gatti, anche in ambito domestico, hanno potuto apprendere i bisogni primari, indicazioni pratiche sulla gestione quotidiana dei gatti, sulle corrette modalità di relazione e sull’interpretazione dei comportamenti in risposta a diversi stimoli. Ampio spazio è stato dedicato agli aspetti normativi, oltre che ai temi della sterilizzazione e degli interventi in caso di animali feriti o malati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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