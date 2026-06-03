La secondogenita del giornalista e conduttore si è sposata a Santa Marinella. Sono state condivise alcune foto dell’evento sui social, mostrando l’emozione del padre. Michele Cucuzza ha pubblicato immagini del matrimonio e ha espresso il suo sentimento per il giorno speciale della figlia Matilde con il compagno Tommaso.

Q ualche foto pubblicata sui social e tanta percepibile emozione: così Michele Cucuzza ha annunciato il matrimonio della figlia Matilde con il compagno Tommaso. La coppia ha detto «sì» lo scorso 30 maggio a Santa Marinella, sul litorale laziale, a pochi chilometri da Roma, con una cerimonia in chiesa. Genitori e figli: perché oggi non si riesce più a dire di “no”? X Chi è Matilde, la figlia di Michele Cucuzza. Nonostante la consueta riservatezza della famiglia, è stato lo stesso Cucuzza a condividere con i propri follower alcuni scatti rubati alla giornata, dallo scambio delle fedi a un momento di complicità tra i neo sposi. Nelle immagini lo si vede anche percorrere la navata stringendo il braccio della figlia, splendida in un abito a sirena in pizzo, con lungo velo ricamato e chignon basso. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La secondogenita del giornalista e conduttore ha detto sì a Santa Marinella. Tutte le foto social del grande giorno e l'emozione del papà

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