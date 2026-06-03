La scuola Pugliesi di Ortona riapre a settembre approvato l' acquisto di nuovi arredi per 60mila euro

Da chietitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Prosegue secondo cronoprogramma il percorso che porterà alla riapertura della scuola secondaria di primo grado "Domenico Pugliesi" di via Mazzini, a Ortona. La giunta comunale ha approvato l'acquisto dei nuovi arredi scolastici destinati all'istituto, un provvedimento che rappresenta uno degli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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