La scuola Pugliesi di Ortona riapre a settembre approvato l' acquisto di nuovi arredi per 60mila euro

Prosegue secondo cronoprogramma il percorso che porterà alla riapertura della scuola secondaria di primo grado "Domenico Pugliesi" di via Mazzini, a Ortona. La giunta comunale ha approvato l'acquisto dei nuovi arredi scolastici destinati all'istituto, un provvedimento che rappresenta uno degli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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