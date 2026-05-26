Scuola Abruzzo calendario approvato | rientro il 16 settembre lezioni fino a giugno

Da abruzzo24ore.tv 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le scuole in Abruzzo riapriranno il 16 settembre e rimarranno aperte fino a giugno. La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico, prevedendo che le scuole dell’infanzia chiuderanno il 30 giugno, mentre le scuole primarie e secondarie chiuderanno il 9 giugno del 2027. La conferma riguarda anche la possibilità di flessibilità per gli istituti.

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L'Aquila - La Giunta regionale conferma date e flessibilità per gli istituti: infanzia fino al 30 giugno, scuole primarie e secondarie chiuse il 9 giugno del 2027. La Giunta regionale d’Abruzzo ha approvato il calendario scolastico 20262027. Per gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado il ritorno in classe è fissato a mercoledì 16 settembre 2026, data scelta per l’avvio ufficiale delle attività didattiche nel nuovo anno. La chiusura, invece, sarà differenziata in base al ciclo scolastico. Per la scuola primaria e per le secondarie di primo e secondo grado, l’ultimo giorno di lezione sarà mercoledì 9 giugno 2027. Le attività educative della scuola dell’infanzia proseguiranno invece fino a mercoledì 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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