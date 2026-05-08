Lavori finiti riapre l' ufficio postale | nuovi arredi e illuminazione c' è la corsia per ipovedenti

Dopo un intervento di ristrutturazione, l’ufficio postale di Tresigallo ha riaperto le sue porte. Sono stati installati nuovi arredi e un sistema di illuminazione più efficiente, mentre è stata creata una corsia dedicata alle persone con problemi di vista. I lavori sono stati realizzati seguendo le linee guida della tipologia Polis, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità e la funzionalità del servizio.

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Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Tresigallo dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Più servizi e nuovi arredi: dopo i lavori riapre al pubblico l'ufficio postale completamente rinnovatoDopo i lavori di ristrutturazione, domani l'ufficio postale di Riolo Terme di via Gramsci 2 riapre con nuovi servizi e locali completamente... A Scafa riapre l'ufficio postale dopo i lavori del progetto PolisRiapre al pubblico l'ufficio postale di Scafa, dopo i lavori di ristrutturazione del progetto Polis. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Stazione di Codogno: riapre la biglietteria dopo la ristrutturazione; Il recupero del Turreno: Primo step: fine dei lavori slitta all’inizio del 2027; Novara, riapre in stazione il bar chiuso otto anni fa; Avellino, la Dogana riapre con il nastro ma senza l'ascensore: l'accessibilità resta un problema. Finiti i lavori nel torrente, riapre Viale San BartolomeoL'arteria spezzina da oltre un anno era a senso unico per l'intervento sul Cappelleto, messo in sicurezza dal rischio esondazione. Ma ora la palla passa all'Autorità portuale Si sblocca, dopo mesi di ... rainews.it Via Verdi, lavori conclusi. Riaperta dopo la franaNel 2021 lo smottamento, completato ora l’intervento strutturale da 530mila euro. L’assessore Bianchini: Primi rilievi grazie alle segnalazioni dei cittadini. lanazione.it Centro Culturale 6 Maggio 1848. Tribal Global · Island Life (Instrumental). Sono finiti i lavori.. ecco a voi il nuovo CHIOSCO... A partire dal 15 maggio arriva anche Pinocchio con il suo festival "Di Legno e d'inchiostro" #DiLegnoEDiInchiostro #Pinocchio #Carlo facebook Casal Monastero, finalmente il centro civico atteso da 20 anni: lavori finiti nel 2027 ift.tt/scX2vT9 x.com