Daniel Taino, pilota di aerei deceduto in un incidente a Valbrembo, aveva conseguito il brevetto di volo e si dedicava a lezioni di pilotaggio in quota. La sua passione era quella di vedere il mondo dall'alto, un sogno che aveva coltivato attraverso lo studio e l’esperienza nel settore aeronautico. L’incidente ha interrotto bruscamente questa ambizione.

Valbrembo (Bergamo) – Staccarsi da terra, vedere il mondo dall'alto. Come Icaro. E come Icaro, Daniel purtroppo è morto inseguendo la passione del volo. Aveva 26 anni Daniel Taino, il pilota che nel pomeriggio di oggi, lunedì 1 giugno, ha perso la vita in un incidente aereo a Valbrembo, nella Bergamasca. Daniel abitava a Pianengo, in provincia di Cremona. Era ai comandi di un ultraleggero: stava insegnando a volare a un altro ragazzo più giovane di lui, un 19enne, che, a differenza sua, è sopravvissuto allo schianto, ma è ora ricoverato in condizioni gravissime. Il brevetto. Daniel aveva preso il brevetto di volo per aerei da turismo già da adolescente, per diventare subito dopo anche pilota di aerei di linea. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi era Daniel Taino, il pilota di aerei morto nell’incidente a Valbrembo: il sogno di volare, il brevetto e le lezioni in quota

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