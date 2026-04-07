Risate in collina con I fourb incanté | la Filodrammatica della Speranza taglia il traguardo dei 55 anni

La Filodrammatica dialettale della Speranza di Savignano sul Rubicone celebra i suoi 55 anni di attività. Venerdì 10 e sabato 11 aprile, presso il Cinema teatro Moderno, torna in scena con lo spettacolo di primavera intitolato

La storica compagnia fondata da Ermanno Pasolini continua la sua missione: portare il vernacolo romagnolo tra le nuove generazioni Sono 55 anni, anniversario tondo per la Filodrammatica dialettale della Speranza di Savignano sul Rubicone che venerdì 10 e sabato 11 aprile torna in scena al Cinema teatro Moderno per il consueto debutto di Primavera. Una scadenza che si ripete dal lontano 1971, quando la compagnia nasce per iniziativa del giornalista Ermanno Pasolini. Da allora la Compagnia della Speranza – a tutt’oggi una delle compagini di teatro dialettale con l’età media più giovane – ha rappresentato i testi degli autori più noti attivi sul territorio, tra i quali Guido Lucchini, Corrado Maltoni, Giovanni Spagnoli, Luigi Antonio Mazzoni. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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