La scaletta del concerto 2026 di Luché all'Inalpi Arena | l'ordine delle canzoni a Torino

Stasera, sabato 21 marzo 2026, Luché si esibirà all'Inalpi Arena di Torino nella penultima tappa del suo tour. La scaletta del concerto include una serie di canzoni che coprono tutto il suo repertorio, con un ordine specifico deciso dagli organizzatori. La serata promette di essere un evento musicale con molte performance dal vivo e momenti di interazione con il pubblico.

Stasera, sabato 21 marzo 2026, Luché arriva all'Inalpi Arena di Torino per la penultima data del Luché Arena Tour. Ecco quella che potrebbe essere la scaletta del concerto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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