Il 2 giugno, durante una puntata de La Ruota della Fortuna, la campionessa più giovane ha già conquistato il pubblico. Gerry Scotti si è presentato con il nome “Virginio” invece del suo solito, mentre Samira Lui si è mostrata emozionata. La trasmissione ha proposto momenti di festa, in occasione della Festa della Repubblica, e ha visto protagonisti anche Gerry Scotti e la nuova campionessa.

La Ruota della Fortuna va in onda anche il 2 giugno con una puntata scoppiettante e divertente. Protagonisti, ancora una volta, Samira Lui e Gerry Scotti, fra festeggiamenti per la Festa della Repubblica e una nuova, giovanissima, campionessa che ha già conquistato tutti. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti celebra l’Italia. Gerry Scotti è inarrestabile e non si ferma nemmeno il 2 giugno. Il conduttore è tornato al timone de La Ruota della Fortuna anche in occasione della Festa della Repubblica. Per l’occasione lo studio si è illuminato con il Tricolore, mentre i Fortuna Five, la band dello show, ha suonato L’Italiano, celebre canzone di Toto Cutugno. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry sorprende: “Chiamatemi Virginio”. E la campionessa emoziona Samira

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SCANDALO RUOTA DELLA FORTUNA: GERRY SCOTTI SCOPRE COSA STA FACENDO SAMIRA DI NASCOSTO

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