Mercoledì 18 marzo è andata in onda una nuova puntata di La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti, con Daniele, 22 anni di Uboldo, in provincia di Varese, come campione in carica. Durante la trasmissione sono stati affrontati diversi momenti, tra cui la presenza di Samira e alcune sequenze che hanno coinvolto

Nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna mercoledì 18 marzo: Gerry Scotti ha condotto una puntata ricca di colpi di scena che ha visto protagonista il 22enne Daniele di Uboldo, in provincia di Varese, il campione in carica. Non sono mancate, come sempre, le frecciate tra il conduttore e Samira Lui, il suo braccio destro, la cui complicità è il pezzo forte del programma. La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira come “il gatto e la volpe”. La puntata del 18 marzo si è aperta come sempre con la presentazione dei concorrenti: Gerry Scotti non ha nascosto di aver vissuto una grande emozione alla fine della scorsa puntata, quando Daniele, il campione in carica, è riuscito ad aggiudicarsi i 200 mila euro, arrivando così a 233. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira e “gli atti osceni”. E Gerry si preoccupa

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