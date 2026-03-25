Mercoledì 25 marzo, Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati nell’access prime time di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. La campionessa in carica ha mantenuto il suo record, mentre in studio Gerry e Samira hanno ballato insieme durante la trasmissione. La puntata ha proseguito con il tradizionale mix di giochi, intrattenimento e momenti inattesi.

Mercoledì 25 marzo Gerry Scotti e Samira Lui tornano nell’access prime time di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game show che continua a tenere compagnia al pubblico tra gioco, intrattenimento e momenti imprevedibili. A sfidarsi questa volta sono la campionessa Karen, pronta a difendere il suo titolo, e i due sfidanti Elia ed Elena, determinati a metterla in difficoltà a colpi di lettere e intuizioni. Una puntata frizzante in cui, tra uno spicchio e l’altro della ruota, Gerry e Samira si lasciano andare anche a un balletto. “La Ruota della Fortuna”, Gerry e Samira ballano con Bad Bunny. La serata di Canale 5 non sarebbe la stessa senza il suo appuntamento fisso con La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, la campionessa non ha rivali e Gerry e Samira ballano in studio

Articoli correlati

La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira accolgono un ospite speciale. Emozione in studioAlla Ruota della Fortuna è il gioco a scandire la serata tra tabelloni e round: ma la puntata dell’11 marzo regala anche una sorpresa che cambia per...

La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa una “strana” domanda a Gerry. In studio un volto RaiL’access prime time di Canale 5 torna ad accendersi con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna.

Contenuti e approfondimenti su Ruota della Fortuna

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Martedì 24 marzo Video; La ruota della fortuna: Giovedì 19 marzo Video; La ruota della fortuna: Martedì 17 marzo Video; La ruota della fortuna: Francesca alla Ruota delle Meraviglie Video.

Ascolti tv, Scotti sorride mentre De Martino…chi vince tra La Ruota della fortuna e Affari Tuoi? Gruber vola altissimo. I dati Auditel dell’access prime timeAffari Tuoi su Rai1 raggiunge 4.928.000 spettatori (23%). Il lunedì Stefano De Martino aveva ottenuto 5.067.000 spettatori (22.7). Cinque Minuti sulla stessa rete arriva a 4.217.000 spettatori (20.8%) ... affaritaliani.it

La Ruota della Fortuna, campionessa da record. E Gerry Scotti provoca Samira Lui: La farei più sensualeGerry Scotti sa stuzzicare Samira Lui, nella puntata de La Ruota della Fortuna di martedì 24 marzo 2026 le ha detto che lui sarebbe stato più sensuale di lei ... libero.it

«Ruota della Fortuna», la serata perfetta della prof piemontese di Volvera che vince oltre 135mila euro e stupisce tutti x.com

Caos totale alla Ruota della Fortuna: Gerry scotti ha acc...Altro... - facebook.com facebook