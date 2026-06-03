Durante l’ultima puntata di “La Ruota della Fortuna”, Gerry Scotti ha fatto una battuta sulla concorrente Samira, paragonandola al “Six Seven” come se fosse il Papa. La frase è stata pronunciata in modo scherzoso e ha suscitato risate tra il pubblico. Scotti ha mantenuto il suo stile caratteristico, creando un momento di leggerezza nel corso del gioco.

Nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna, dove Gerry Scotti continua a tenere insieme gioco e intrattenimento con il suo stile inconfondibile. Nella puntata del 3 giugno non mancano momenti di leggerezza condivisi con Samira Lui, ormai presenza imprescindibile del programma, mentre sul fronte della gara la sfida tra i concorrenti regala un cambio di scenario inaspettato. A fine serata, infatti, il pubblico assiste all’incoronazione di una nuova campionessa. “La Ruota della Fortuna”, Gerry è un ciclone. L’ingresso in studio di Gerry Scotti nella puntata del 3 giugno è una scarica di energia. Ad accoglierlo ci pensano i Fortuna Five che intonano la celebre colonna sonora de Il Ciclone, la commedia cult di Leonardo Pieraccioni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry è un ciclone: la battuta su Samira e il “Six Seven” come il Papa

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