Nella puntata più recente de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui, sono stati registrati alcuni momenti che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Gerry Scotti ha espresso entusiasmo per il look scelto da Samira, mentre quest’ultima ha fatto una battuta sul suo fidanzato. La trasmissione si è conclusa con alcuni colpi di scena e variazioni nel gioco, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Nuova puntata de La Ruota della Fortuna, nuovi colpi di scena nel game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Mercoledì 20 maggio a tenere banco è più che altro la sfortuna che attanaglia tutti e tre i concorrenti e che è il pretesto per gli immancabili siparietti, ma anche l’abito scelto dalla valletta non scherza. Il colore, soprattutto, lascia Gerry senza parole, letteralmente estasiato dal look. Ma la puntata è stata tutt’altro che facile, un saliscendi di emozioni costellata di Bancarotta e Passamano. Samira Lui incanta in lattementa. La puntata di mercoledì 20 maggio de La Ruota della Fortuna inizia così, con gli occhi puntati su Samira Lui che scende la breve scalinata dello studio di Canale 5 accompagnata dalle note dei Fortuna Five e un abito che mette subito i puntini sulle i. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti estasiato dal look di Samira. Poi la battuta sul fidanzato

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SCANDALO RUOTA DELLA FORTUNA: GERRY SCOTTI SCOPRE COSA STA FACENDO SAMIRA DI NASCOSTO

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