La Ruota della Fortuna Samira Lui è in sottoveste e a Gerry Scotti scappa la battuta osé

Durante la puntata di giovedì 9 aprile de La Ruota della Fortuna, i conduttori si sono mostrati particolarmente energici, con alcuni momenti imprevisti sul set. In un’occasione, una concorrente indossava una sottoveste, mentre uno dei presentatori ha fatto una battuta considerata osé. La trasmissione ha regalato alcuni momenti di sorpresa e tensione, con il pubblico che ha seguito con attenzione quanto accaduto in diretta.

Una puntata decisamente piccante quella de La Ruota della Fortuna nella serata di giovedì 9 aprile. Sarà l’aprile, saranno i primi caldi, entrambi i conduttori sono su di giri. Samira Lui lascia a bocca aperta con un abito sensualissimo, mentre Gerry Scotti osa con qualche battutina osé. Si cerca forse di distogliere l’attenzione dal grave errore commesso dalla produzione, che portò all’ ingiusta esclusione di due concorrenti, per questo oggi riammessi alla gara. Samira Lui e Gerry Scotti piccantini. Samira Lui non è mai stata sensuale come in questa mite serata di primavera. La conduttrice sfoggia un abito che ha l’aspetto di una sottoveste, che si fa notare per le maliziose trasparenze. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui è in sottoveste e a Gerry Scotti scappa la battuta osé La Ruota della Fortuna, Samira Lui sorprende Gerry Scotti con un look ineditoGerry Scotti è tornato a prendersi la prima serata del venerdì con una nuova puntata de La Ruota dei Campioni. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui: “Dormito insieme? Specifichiamo”Le gravi accuse lanciate da Fabrizio Corona non sembrano aver minimamente scalfito il buonumore di Gerry Scotti e Samira Lui. Temi più discussi: La ruota della fortuna: Round Musicale: Pregherò Video; La ruota della fortuna: Jackpot: in tournée Video; La ruota della fortuna: Amedeo alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Miriam Video. La Ruota della Fortuna, Samira Lui è in sottoveste e a Gerry Scotti scappa la battuta oséGerry Scotti si lascia andare a battute quasi osé, mentre Samira Lui sfoggia un sensuale abito sottoveste in questa puntata de La Ruota della Fortuna ... dilei.it La Ruota Della Fortuna, puntata 8 Aprile: ecco quanto ha vinto il campioneSu Canale 5 nuovo appuntamento con La Ruota Della Fortuna scopriamo chi è il campione di questa serata e quanto ha vinto ... mondotv24.it Ripercorriamo 40 anni di auto messe in palio presso La Ruota della Fortuna, gioco cult di Canale 5: dalla Fiat Croma alla 500 elettrica. https://auto.everyeye.it/notizie/mike-bongiorno-gerry-scotti-auto-leggendarie-vinte-ruota-fortuna-868948.htmlutm_mediu - facebook.com facebook