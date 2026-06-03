La Roma si gioca il futuro al Mondiale | sei giallorossi tra l’incubo infortuni e le aste di mercato

Sei calciatori della Roma sono stati convocati per il Mondiale in Nord America. La squadra si prepara a affrontare la competizione tra Stati Uniti, Messico e Canada. Nel frattempo, alcuni giocatori sono alle prese con infortuni che potrebbero influire sulla partecipazione. La presenza dei sei giallorossi nel torneo rappresenta una sfida importante per la squadra, con il rischio di assenze e conseguenze sul futuro della rosa.

La spedizione della Roma per i prossimi Mondiali tra Stati Uniti, Messico e Canada si preannuncia massiccia, con ben sei calciatori giallorossi pronti a scendere in campo per la rassegna iridata. Soltanto corazzate come Milan, Atalanta e Inter ne presteranno di più alle rispettive nazionali. Come evidenziato in un approfondimento del quotidiano Il Messaggero, non si tratta però di una semplice vetrina sportiva, ma di un vero e proprio snodo strategico per le casse di Trigoria. Ognuno dei sei romanisti vive una situazione sospesa tra le ambizioni di vittoria sul campo e le inevitabili sirene di un calciomercato estivo che bussa alle porte. La storia più tormentata di questa vigilia è senza dubbio quella di Evan Ndicka. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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