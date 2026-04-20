Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia

Aste Florio ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma online dedicata alle aste giudiziarie immobiliari in Italia. La piattaforma, denominata asteflorio, permette di partecipare alle aste in modo digitale, offrendo un accesso più semplice e diretto al mercato delle proprietà giudiziarie. L'iniziativa riguarda l'intera rete di aste giudiziarie in Italia e mira a facilitare la partecipazione degli utenti attraverso strumenti digitali.

Roma, 20 aprile 2026 — Aste Florio S.R.L. annuncia il lancio ufficiale della piattaforma di aste giudiziarie online asteflorio.it, un portale digitale progettato per aggregare e rendere facilmente consultabili tutte le aste immobiliari giudiziarie presenti sul territorio italiano. Oltre 20.000 immobili consultabili online con copertura nazionale completa. Operativa da circa 60 giorni, la piattaforma indicizza già oltre 20.000 immobili attivi, distribuiti su tutte le 20 regioni italiane, coinvolgendo tutte le province e i 140 tribunali del Paese. Il controvalore complessivo supera i 2,9 miliardi di euro, confermando la rilevanza del mercato di riferimento.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Aste Florio lancia la piattaforma di aste giudiziarie online che rende accessibile l’intero mercato delle aste immobiliari in Italia Notizie correlate Presunti raggiri legati alle aste giudiziarie: si scava nelle memorie di cellulari e pcTre indagati con l'accusa di truffa, nell'inchiesta della guardia di finanza, coordinata dalla procura. Leggi anche: eBay Live ci fa tornare alle aste, il mercato dei collezionisti è più in forma che mai