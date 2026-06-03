La Roma sbarca in America con sette big | il Mondiale che decide il destino di Koné e i piani di Gasperini

La Roma partirà per gli Stati Uniti con sette giocatori in rosa. Il Mondiale potrebbe influenzare il futuro di uno dei suoi attaccanti, mentre il tecnico sta pianificando le mosse per la prossima stagione. La trasferta si trasforma in un'occasione di mercato, con i giocatori che si mettono in mostra e le decisioni che si definiscono anche fuori dal campo. La squadra si prepara a seguire le sfide del torneo e le conseguenze che potrebbero derivarne.

La Roma si prepara a vivere il prossimo Mondiale oltreoceano non solo come un traguardo sportivo, ma come una gigantesca sessione di calciomercato a cielo aperto. Saranno ben sette i calciatori giallorossi che voleranno negli Stati Uniti, Canada e Messico per difendere i colori delle rispettive nazionali. Un contingente massiccio che posiziona il club capitolino sul podio della Serie A per numero di rappresentanti, superato soltanto dal Milan con dieci convocati e tallonato a pari merito da Atalanta e Inter. La spedizione romanista comprende una rosa variegata di talenti: Wesley con il Brasile, Neil El Aynaoui e Anass Salah-Eddine con il Marocco, Zeki Celik con la Turchia, Evan Ndicka con la Costa d’Avorio, Donyell Malen con l’ Olanda e Manu Koné con la Francia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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