Durante le ultime ore, sui social dei tifosi giallorossi è circolata un’immagine di Israel Reyes, riconoscibile per il suo profilo e lo sguardo deciso, con lo sfondo del centro storico di Roma. L’immagine mostra il difensore in una posizione che suggerisce un possibile trasferimento o visita nella capitale, suscitando grande attenzione tra gli appassionati. Nel frattempo, si parla di un blitz a sorpresa che potrebbe cambiare i piani di allenamento e formazione del tecnico della squadra.

C’è un’immagine che sta circolando vorticosamente nelle chat dei tifosi giallorossi nelle ultime ore: un profilo riconoscibile, lo sguardo di chi sa di essere davanti al bivio della carriera, e lo sfondo inconfondibile del centro storico della Capitale. Israel Reyes è a Roma. Non è una visita di cortesia, né una vacanza post-campionato. È il segnale plastico che il calciomercato della Roma ha subito un’accelerazione verticale, bruciando sul tempo una concorrenza che, tra poche settimane, sarebbe diventata insostenibile. Nascere a Autlán de Navarro, nel cuore del Messico, significa crescere con la grinta di chi deve guadagnarsi ogni centimetro d’erba.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Israel Reyes a Roma: il blitz a sorpresa che cambia i piani di Gasperini per la difesa

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