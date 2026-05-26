L’Inter accelera per Manu Koné | il piano per convincere la Roma e il gradimento di Gasperini per Carlos Augusto
L’Inter sta accelerando sulla trattativa per acquistare Manu Koné, considerato il primo obiettivo per il centrocampo nella prossima sessione di mercato. La società sta lavorando per convincere la Roma, che attualmente detiene il cartellino del giocatore. Nel frattempo, il tecnico Gasperini ha espresso un apprezzamento per Carlos Augusto, che potrebbe essere un altro nome considerato nell’ambito delle operazioni di mercato.
Nonostante un finale di stagione caratterizzato da un rendimento opaco anche a causa di diversi problemi fisici, Manu Koné si conferma l’obiettivo prioritario per il centrocampo dell’ Inter in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. La centralità del calciatore francese nei piani strategici del club milanese è emersa chiaramente anche durante l’ultimo vertice societario finalizzato al rinnovo contrattuale del tecnico Cristian Chivu, il quale ha ribadito esplicitamente alla dirigenza la propria volontà di inserire il numero 17 giallorosso nella rosa del prossimo anno. La trattativa si preannuncia tuttavia complessa, poiché la Roma valuta il cartellino del proprio tesserato circa 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Forzainter.eu
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