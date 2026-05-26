L’Inter accelera per Manu Koné | il piano per convincere la Roma e il gradimento di Gasperini per Carlos Augusto

Notizia in breve

L’Inter sta accelerando sulla trattativa per acquistare Manu Koné, considerato il primo obiettivo per il centrocampo nella prossima sessione di mercato. La società sta lavorando per convincere la Roma, che attualmente detiene il cartellino del giocatore. Nel frattempo, il tecnico Gasperini ha espresso un apprezzamento per Carlos Augusto, che potrebbe essere un altro nome considerato nell’ambito delle operazioni di mercato.