La Roma non si priva di Svilar | respinta l’offerta del Chelsea

La Roma ha respinto l'offerta del Chelsea per Mile Svilar. Nonostante la proposta del club inglese e la possibilità di una plusvalenza, il club giallorosso ha deciso di mantenere il portiere.

La Roma ha preso una posizione chiara sul futuro di Mile Svilar. Nonostante il forte interesse del Chelsea e una proposta che avrebbe potuto garantire una plusvalenza significativa, il club giallorosso ha deciso di non privarsi del proprio numero uno. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, negli scorsi giorni gli intermediari del club inglese hanno sondato il terreno, mettendo sul tavolo della Roma un’offerta di circa 50 milioni di euro per portare il portiere in Inghilterra. Una cifra importante, soprattutto considerando le esigenze di bilancio del club capitolino, chiamato a rispettare gli accordi finanziari con la UEFA entro la fine del mese. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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