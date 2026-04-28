Roma si accende l’asta per El Mala | offerta shock respinta

A pochi giorni dall’apertura del mercato invernale, il Colonia ha respinto un’offerta shock per il suo attaccante più rappresentativo, El Mala. La società tedesca ha deciso di blindare il giocatore, rafforzando le proprie posizioni e complicando le trattative con altri club europei, tra cui la Roma. La frenata nella trattativa si inserisce nel contesto di un mercato già segnato da segnali di grande attenzione verso il calciatore.

Il muro alzato dal Colonia per blindare il suo gioiello più prezioso scuote le strategie delle grandi d’Europa, inclusa la Roma, in vista della prossima apertura dei trasferimenti. Secondo quanto rivelato dall’ emittente televisiva tedesca Sky Sport Deutschland, la società della Renania ha ufficialmente respinto un’offerta da 35 milioni di euro presentata dal Brighton per il cartellino di Said El Mala. L’attaccante esterno classe 2006, finito da mesi sul taccuino dei dirigenti giallorossi, resta al centro di un intrigo internazionale che vede le pretese economiche dei tedeschi farsi sempre più esigenti. La dirigenza del Colonia non sembra infatti intenzionata a scendere a patti, avendo fissato una valutazione complessiva di 50 milioni di euro per privarsi del proprio talento prima della scadenza naturale del vincolo professionale.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, si accende l’asta per El Mala: offerta shock respinta Notizie correlate FC 26 Obiettivo Stelle del Futuro: Saïd El MalaUn nuovo talento della Bundesliga si aggiunge alla collezione gratuita! Saïd El Mala, giovane promessa del Colonia, arriva con una carta 87 OVR... Rapina shock El Aynaoui: banda armata sequestra il giocatore della RomaNotte di terrore per Neil El Aynaoui: una banda armata ha assaltato la villa del centrocampista della Roma in zona Castel Fusano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Archivio chiuso, servizi sospesi e dipendenti segnalati. Si accende la protesta dei lavoratori della Gnam; Campionati regionali, il recap completo della 23esima giornata; Verso l’apertura del nuovo Roma Outlet Village: dov’è e quando apre; Si accende la Notte a Riccione con i protagonisti di Sanremo. Roma, allarme terzini: De Rossi chiede rinforzi, tutti i nomi sul taccuino di GhisolfiSi accende il mercato della Roma. Dopo l`acquisto già ufficializzato di Enzo Le Fèe e del giovanissimo Buba Sangarè (destinato alla Primavera), i giallorossi stringono. calciomercato.com ‘Spelacchio’ l’albero di Natale di Roma, si accende in Piazza VeneziaLa sindaca di Roma Virginia Raggi è intervenuta alla tradizionale cerimonia di accensione dell’Albero di Natale di Roma, noto come Spelacchio. affaritaliani.it 27 aprile 2025, Inter-Roma vale un pezzo di scudetto. Il giallorosso Ndicka abbraccia in area Bisseck che va a terra. Perché il #Var non interviene È la domanda che si ripete per settimane. A raccontarlo sarebbe stato uno dei testimoni ascoltati dai pm di Mila - facebook.com facebook Il centro sociale “L38 SQUAT”, in zona Laurentino a Roma, occupato da 30 anni, è stato sgomberato. Le operazioni sono state svolte dalle Forze dell’ordine, insieme a personale dell’ASL Roma 2, operatori AMA e tecnici dell’ATER, ente proprietario dello stabi x.com