Il retroscena sul mercato della Roma | no alla maxi offerta del Chelsea per Svilar! Tutti i dettagli

Il Chelsea ha offerto 50 milioni di euro alla Roma per il portiere Mile Svilar, ma l’offerta è stata rifiutata. La società ha deciso di non cedere il giocatore a quella cifra. Al momento, Svilar rimane nella rosa della Roma e non ci sono ulteriori accordi tra le due parti. La trattativa si è conclusa con un rifiuto da parte del club italiano.

Il Chelsea aveva messo gli occhi su Mile Svilar, a tal punto da arrivare a mettere sul piatto 50 milioni di euro per la Roma: la risposta dei giallorossi. La Roma ha deciso di resistere alle offerte per Mile Svilar, respingendo il tentativo del Chelsea di assicurarsi il portiere belga. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club giallorosso considera Svilar un elemento insostituibile tra i pali e rifiuta di cederlo, nonostante la proposta economica molto allettante, valutata intorno ai 50 milioni di euro. Il portiere, arrivato a parametro zero nel 2022, ha dimostrato di essere un perno fondamentale della difesa, garantendo prestazioni di altissimo livello sia in Serie A che in Europa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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