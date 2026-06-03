La Rocca ospita The Daredevil | lo show di mentalismo di Valerio Malaspina
Venerdì 5 giugno alle 21:30, la Rocca Malatestiana di Verucchio ospiterà “The Daredevil”, uno spettacolo di mentalismo eseguito da Valerio Malaspina. L’evento prevede un'esibizione in cui il mentalista utilizza tecniche di percezione e suggestione per coinvolgere il pubblico. La rappresentazione si concentra su aspetti di intuizione e percezione, senza l’uso di trucchi visivi o tecnologici. L’ingresso è previsto per gli spettatori interessati a questa forma di intrattenimento.
Venerdì 5 giugno alle 21:30 la Rocca Malatestiana di Verucchio ospita “The Daredevil”, lo spettacolo di mentalismo firmato da Valerio Malaspina, mentalista e narratore che accompagna il pubblico in un viaggio tra intuizione, percezione e suggestione.Una serata capace di sorprendere, coinvolgere e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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