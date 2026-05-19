Gonzaga-Malaspina palla al centro | i giovani del campus giocano insieme ai ragazzi del Malaspina

Da palermotoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina si è svolta una manifestazione sportiva intitolata “Gonzaga-Malaspina, palla al centro”, che ha coinvolto i giovani del Gonzaga Campus e i ragazzi dell’istituto penale minorile Malaspina. L’evento prevedeva una partita di calcio in cui i partecipanti hanno condiviso il campo, promuovendo un momento di aggregazione tra persone di diverse provenienze sociali. L’iniziativa è stata organizzata con l’obiettivo di favorire l’inclusione e abbattere eventuali barriere sociali attraverso lo sport.

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Lo sport unisce tutti, allontanando pregiudizi, stereotipi e barriere sociali. Con questo obiettivo si è svolto “Gonzaga-Malaspina, palla al centro”che ha visto i giovani del Gonzaga Campus giocare a calcio insieme ai ragazzi del Malaspina, l'istituto penale minorile con cui è stata organizzata. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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