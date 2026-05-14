Il Monte Rocca ospita la Festa della famiglia a Caldiero

Da veronasera.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio si terrà a Caldiero la quinta edizione della Festa della famiglia, organizzata dal Comune e dalla Consulta comunale dedicata alla famiglia. La manifestazione si svolgerà nel Monte Rocca, coinvolgendo cittadini di tutte le età con varie attività. La giornata mira a promuovere momenti di aggregazione e convivialità tra le famiglie del territorio. La festa rappresenta un appuntamento annuale consolidato nel calendario locale.

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Comune di Caldiero e Consulta comunale della famiglia organizzano domenica 17 maggio la Festa della famiglia, giunta alla sua quinta edizione. La festa si svolgerà sul parco del monte Rocca a partire dalle ore 10 fino alle ore 18 in collaborazione con Avis Caldiero e Caldierino, Associazione.🔗 Leggi su Veronasera.it

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