La rivoluzione di Leone | cambia anche il prefetto della Comunicazione

Dal 1° novembre, Paolo Ruffini non ricoprirà più il ruolo di prefetto del Dicastero per la Comunicazione. La decisione è stata presa da Leone XIV, che ha annunciato il cambio. Ruffini lascia l’incarico dopo averlo ricoperto fino a questa data, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. La nomina del nuovo prefetto non è ancora stata comunicata.

In un articolo del 17 maggio scorso a firma Luigi Bisignani lo scoop sull'uscita di Ruffini. Al suo posto arriva la Alvarado. È la terza donna a ricoprire importanti ruoli in Vaticano Leone XIV ha deciso: dal prossimo 1° novembre Paolo Ruffini non sarà più il prefetto del Dicastero per la Comunicazione. La sua sostituzione, una delle più rilevanti novità in seno alla Curia romana dall’inizio del pontificato leonino, è stata resa nota ieri (con inconsueto anticipo rispetto alle tempistiche vaticane) con apposito bollettino della sala stampa della Santa Sede. Al suo posto, proseguendo nel solco bergogliano della laicizzazione del governo centrale della Chiesa, il papa ha nominato la giornalista messicana Maria Montserrat Alvarado, fino ad oggi presidente del network cattolico americano conservatore Ewtn. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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