Sangiovannese Cambia anche l’area comunicazione

La Sangiovannese ha annunciato un nuovo addetto stampa, che si chiama Giacomo Toniaccini. La comunicazione ufficiale è stata resa nota il 27 maggio 2026. Toniaccini prenderà in carico le attività legate alla gestione delle comunicazioni e delle relazioni pubbliche della squadra. La società ha comunicato questa novità attraverso i canali ufficiali. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sulle responsabilità specifiche o sui progetti futuri.

Arezzo, 27 maggio 2026 – La Sangiovannese ha un nuovo addetto stampa. Si tratta di Giacomo Toniaccini. Classe 2002 sangiovannese doc, svolge da anni il ruolo di speaker allo stadio "Virgilio Fedini" ed ha collaborato con testate e emittenti quali, Valdarno24, Forzasangio e Radio Emme. Il nuovo addetto stampa azzurro svolgerà un ruolo legato alla produzione di contenuti multimediali derivanti da conferenze stampa, presentazioni e interviste ai protagonisti della prossima stagione da condividere nei canali social ufficiali Facebook, Instagram, YouTube e nel sito internet www.sangiovannese1927.it. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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