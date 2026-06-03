Claudio Belgiorno, rappresentante della minoranza in consiglio comunale, ha annunciato di voler costruire un’alternativa politica valida dopo aver raggiunto il terzo posto in città, dietro le due principali coalizioni. La sua candidatura deriva dalla campagna elettorale conclusa con successo e mira a rafforzare la sua posizione politica. Belgiorno si presenta così come una figura di rilievo nel panorama locale, con l’obiettivo di sviluppare un progetto alternativo alle forze già presenti in amministrazione.

Prato, 3 giugno 2026 – Terza forza in città, la prima dopo le due coalizioni. Claudio Belgiorno lancia la sfida dai banchi della minoranza in consiglio comunale come naturale prosecuzione della campagna elettorale vincente. Opposizione dura e con argomenti. Senza sconti per il sindaco e per il centrosinistra. È questa la promessa post voto? “Più che una promessa, è la prosecuzione naturale di un impegno che ho sempre onorato nel mio ruolo di consigliere. Questa volta, però, la sfida è più alta: non si tratta solo di contrastare il centrosinistra, ma di costruire una reale alternativa di governo per Prato. La nostra sarà un’opposizione rigorosa ma costruttiva, focalizzata sulle criticità che abbiamo denunciato in campagna elettorale e sulla ricerca di soluzioni concrete per la città”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rivincita di Belgiorno. “Ora punto a costruire un’alternativa valida”

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