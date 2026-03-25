Ora è tempo di dire Sì al governo Come costruire l’alternativa secondo Borghi Iv
Dopo il voto referendario, si apre una nuova fase politica che coinvolge anche le forze di opposizione. Un esponente di un partito di centrodestra invita a sostenere il governo attuale e a lavorare insieme per costruire un’alternativa. La consultazione popolare è vista come un momento di svolta, capace di segnare un punto di svolta nel rapporto tra cittadini e rappresentanti politici.
Turning point. Il voto referendario come spartiacque. Non solo per il governo, ma per l’intero sistema politico. Perché, sostiene Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva a Formiche.net qualcosa si è incrinato nella narrazione della maggioranza e si è aperta una finestra – ancora tutta da costruire – per l’opposizione. Ma senza illusioni di vittoria facile. Borghi, il dopo referendum consegna davvero una legislatura diversa? Sì, siamo davanti a uno snodo. È uno spartiacque politico: si è incrinato il modello narrativo su cui Giorgia Meloni aveva costruito la propria leadership. Il racconto dell’underdog che arrivava a Palazzo per rompere gli “inciuci” si è progressivamente dissolto. 🔗 Leggi su Formiche.net
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