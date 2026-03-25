Dopo il voto referendario, si apre una nuova fase politica che coinvolge anche le forze di opposizione. Un esponente di un partito di centrodestra invita a sostenere il governo attuale e a lavorare insieme per costruire un’alternativa. La consultazione popolare è vista come un momento di svolta, capace di segnare un punto di svolta nel rapporto tra cittadini e rappresentanti politici.

Turning point. Il voto referendario come spartiacque. Non solo per il governo, ma per l’intero sistema politico. Perché, sostiene Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva a Formiche.net qualcosa si è incrinato nella narrazione della maggioranza e si è aperta una finestra – ancora tutta da costruire – per l’opposizione. Ma senza illusioni di vittoria facile. Borghi, il dopo referendum consegna davvero una legislatura diversa? Sì, siamo davanti a uno snodo. È uno spartiacque politico: si è incrinato il modello narrativo su cui Giorgia Meloni aveva costruito la propria leadership. Il racconto dell’underdog che arrivava a Palazzo per rompere gli “inciuci” si è progressivamente dissolto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ora è tempo di dire Sì al governo. Come costruire l’alternativa secondo Borghi (Iv)

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