Un correttore viso a effetto blur viene proposto come alternativa più leggera al fondotinta, ideale per l’estate. La sua texture morbida aiuta a uniformare l’incarnato e a ridurre visivamente le imperfezioni senza appesantire la pelle. Con l’aumento delle temperature, molte persone scelgono prodotti più leggeri per mantenere un aspetto naturale. La formula è pensata per offrire copertura senza risultare troppo pesante o coprente.

Benvenuto correttore viso a effetto blur. Del resto, con l’arrivo del caldo, il desiderio di alleggerire il make up diventa automatico. Il fondotinta, soprattutto se molto coprente, cede così il passo a formule più impalpabili e multitasking come quelle dei nuovi correttori leviganti. O dei fondotinta che si adattano al colore della pelle, solitamente dalla formula bianca. Si tratta di prodotti ibridi, capaci di assolvere diverse funzioni. Veri protagonisti della beauty routine di stagione, i correttori di ultima generazione uniscono, infatti, pigmenti soft-focus e texture skincare-inspired in un unico gesto. In più vanno applicati solo dove serve anche senza il fondotinta. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Correttore viso a effetto blur: una valida alternativa (e più leggera) al fondotinta

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