La risposta di Zero | C’erano problemi? Io me li accollavo

Da quotidiano.net 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella serie Due spicci (su Netflix da fine maggio) si prodiga con gli amici per risolvere i loro problemi nonostante la sua ritrosia e nella realtà scoppia la polemica per le ingiuste condizioni di chi ci ha lavorato: "a me pare assurdo, se è vera tutta la situazione descritta nelle stories, che nessuno ha mai pensato di scrivermi e di chiedermi una mano". Michele Rech, in arte Zerocalcare, risponde come di consueto – con un video Instagram – alle polemiche degli ultimi giorni sui compensi ai lavoratori del suo nuovo cartoon. Un putiferio che ha portato anche ad un’interrogazione di Maurizio Gasparri, alla risposta della produzione, Movimenti Italia, alla presa di posizione di Cartoon Italia in sua difesa, e anche del presidente di Anica Alessandro Usai. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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