Amici Gigi D’Alessio conto Anna Pettinelli | Tu i dischi li metti io li faccio

Durante la prima puntata del serale di Amici, si è verificato un confronto tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli. L'interazione tra i due artisti ha attirato l'attenzione del pubblico e dei presenti in studio. La discussione si è concentrata sulla gestione dei dischi, con D'Alessio che ha affermato: “Tu i dischi li metti, io li faccio”.

(Adnkronos) – Confronto acceso nella prima puntata del serale di Amici tra Gigi D'Alessio e Anna Pettinelli. Nel corso della puntata di oggi, sabato 21 marzo, il cantautore napoletano in veste da giurato si è scontrato con la maestra al termine della manche d'apertura. Il clima si è fatto teso dopo il verdetto dei giudici che hanno premiato il duo composto da Lorenzo e Michele della squadra di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Dall'altra parte, la squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo ha schierato il ballerino Alessio. D’Alessio ha elogiato l’intonazione e la performance di Lorenzo, scontrandosi con il parere di Pettinelli, visibilmente in disaccordo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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