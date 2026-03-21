Amici25 Gigi D'Alessio ad Anna Pettinelli | La differenza tra noi è che tu i dischi li metti io li faccio

Nella prima puntata del serale di Amici25, Gigi D’Alessio ha rivolto una battuta ad Anna Pettinelli dicendo: “La differenza tra noi è che tu i dischi li metti, io li faccio”. La discussione tra i due artisti è iniziata subito, creando un confronto diretto e vivace tra i protagonisti dello spettacolo. La scena si è aperta con un scambio di parole tra i due.

La prima puntata del serale di Amici25 inizia già in maniera scoppiettante con un botta e risposta pungente tra Anna Pettinelli e Gigi D'Alessio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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«Tu i dischi li metti, io li faccio». È stata questa la frase tagliente di Gigi D’Alessio rivolta ad Anna Pettinelli durante una discussione accesa sull’intonazione di Lorenzo. Non sono mancati quindi i momenti di tensione nella prima puntata della fase serale di Ami facebook