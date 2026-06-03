Jacopo Colombo, noto ex calciatore con oltre 500 gare tra professionisti e dilettanti, è alla guida del rilancio del Muggiò. Colombo ha un passato nel settore giovanile del Milan e della Pro Sesto. La sua presenza rappresenta un punto di svolta per il club, che punta sui giovani per ricostruire. La società ha annunciato l’avvio di un progetto focalizzato sui giovani calciatori, con l’obiettivo di rinnovare la squadra e rafforzare il settore giovanile.

Dietro la rinascita dell’Fcd Muggiò c’è Jacopo Colombo. Volto notissimo del nostro calcio prima da calciatore (settore giovanile Milan e Pro Sesto e oltre 500 gare divise tra professionisti e dilettanti) e poi da dirigente. Ha legato il suo nome in particolar modo alla squadra di Sesto San Giovanni in entrambi i ruoli, è stato a Seregno nella complicata “epoca romana” di Iurato che ha preceduto il fallimento e poi proprio a Muggiò al fianco di Luciano Pace. Ha vissuto il cambio di nome e colori, da Fucina e Muggiò, da giallo e blu a verde e blu, ma anche di attitudine virando verso i social: "Ma a me, a noi, piace il calcio di una volta,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rinascita del Muggiò: "Partiamo dai giovani"

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