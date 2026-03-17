A Muggiò si è svolto un evento intitolato “Parole di rinascita” che ha visto protagonisti i racconti di persone che hanno affrontato e superato il cancro. L’iniziativa ha coinvolto le associazioni “Una vita in rosa” di Lissone e “Anima Artis” di Muggiò, che hanno condiviso testimonianze, poesie e momenti di bellezza dedicati a chi ha combattuto una lunga battaglia contro la malattia.

Un pomeriggio dedicato alla rinascita, con testimonianze, poesia e bellezza. Le associazioni “Una vita in rosa” di Lissone e “Anima Artis” di Muggiò unite per raccontare le storie di chi ha combattuto una lunga battaglia per la vita. E l’ha vinta, accogliendo con grinta il cambiamento. Domenica alle 15.30, nella sala civica di Palazzo Isimbardi, in piazza Matteotti 5 a Muggiò, si terrà “Parole di rinascita: testimonianze e poesie”. Un pomeriggio dedicato alle parole che curano, alle voci che raccontano i loro vissuti e, soprattutto, alle poesie che diventano luce e punto di riferimento. A fare gli onori di casa Ilaria Ramazzotti, presidente... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Parole di rinascita’ a Muggiò. Le storie di chi ha combattuto la battaglia contro il cancro

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