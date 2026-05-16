Muggiò | nasce DesTEENazione centro gratuito per i giovani

A Muggiò è stato inaugurato un nuovo centro chiamato DesTEENazione, pensato per offrire servizi gratuiti ai giovani della zona. Lo spazio mette a disposizione aree per studio, incontri e attività ricreative, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per i ragazzi. Sono stati investiti tre milioni di euro per la realizzazione e la gestione del centro, che comprende infrastrutture e servizi dedicati. La struttura sarà aperta e accessibile ai giovani senza costi aggiuntivi.

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? Punti chiave Cosa offre concretamente questo nuovo spazio gratuito ai ragazzi?. Come verranno utilizzati i tre milioni di euro investiti?. Chi gestirà operativamente i laboratori e il supporto psicologico?. Perché questo progetto punta a cambiare il welfare della Brianza?.? In Breve Investimento superiore a 3 milioni di euro per attività e riqualificazione sede.. Servizi gratuiti per ragazzi tra 11 e 21 anni in via Confalonieri 23.. Gestione operativa affidata al Consorzio Desio Brianza per l'Ambito di Desio.. Agata Dalò e Michele Messina promuovono il nuovo welfare generazionale locale.. A Muggiò, in via Confalonieri 23, è stato inaugurato DesTEENazione, il nuovo spazio multifunzionale pensato per offrire crescita e autonomia ai ragazzi tra gli 11 e i 21 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Muggiò: nasce DesTEENazione, centro gratuito per i giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “DesTEENazione“, giovani al centro: "Formazione, assistenza e... svago"Da vecchio ospedale cittadino – inattivo dal 2008 – a luogo di rinascita, futuro, speranza e prospettiva. Arezzo, nasce “desTEENazione”: nuovo hub per adolescenti in via FiorentinaAd Arezzo apre “desTEENazione”, un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani tra 11 e 21 anni, situato nei locali comunali di via Fiorentina. Un spazio multifunzionale dedicato ai più giovani: Qui coltiviamo il talentoInaugurato a Muggiò DesTEENazione, lo spazio multifunzionale in via Confalonieri 23, promosso dall’Ambito di Desio e gestito dal Consorzio Desio Brianza, dedicato alla crescita, all’autonomia e alla ... ilgiorno.it DesTEENazione: un centro per promuovere il benessere giovanileNel 2025, nel centro commerciale di San Donato, è stato inaugurato DesTEENazione: uno spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti per socializzare, studiare e divertirsi in sicurezza. Per ... lanazione.it