La richiesta del centrodestra al Comune di Bari | Basta ritardi nelle rotazioni dei dirigenti

Il centrodestra ha chiesto al Comune di Bari di intervenire sui ritardi nelle rotazioni dei dirigenti. Dal primo giugno, molti dirigenti sono in proroga nei loro incarichi. La richiesta prevede che il sindaco formalizzi il riaffidamento delle responsabilità dirigenziali, considerando che i contratti sono stati prorogati per diversi mesi senza una rotazione ufficiale. La questione riguarda la gestione delle nomine e le tempistiche delle sostituzioni dei dirigenti dell’ente.

“Dal 1° giugno sono in proroga nel loro incarico moltissimi importanti dirigenti del Comune di Bari. E’ quindi necessario che il sindaco provveda formalmente al riaffidamento delle responsabilità dirigenziali. E soprattutto proceda alla prevista rotazione di alcune posizioni, da troppo tempo. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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