centrodestra basta aspettare serve rinnovamento e visione comune

Il centrodestra afferma che è arrivato il momento di cambiare, sottolineando la necessità di un rinnovamento e di una visione condivisa. Dopo le dimissioni del sindaco, il blocco politico vede questa come un’opportunità da non perdere per rilanciare la propria presenza e strategie in vista delle prossime sfide amministrative. La questione riguarda l’attuazione di un nuovo corso per il centrodestra.

Se il centrosinistra può permettersi di guardare al passato, il centrodestra non può farlo. Dopo le dimissioni del sindaco, il centrodestra ha avuto un’occasione storica. E invece, a poche settimane dal voto, siamo ancora qui a discutere. In questo quadro, va riconosciuto con onestà il lavoro portato avanti da Claudiu Stanasel. Da mesi ci ha messo la faccia, presentando un programma politico chiaro, concreto e realizzabile. Non solo: ha impostato un metodo, mettendo al centro la squadra, il coinvolgimento della coalizione e una visione politica che non si limita al nome del candidato sindaco, ma punta a costruire una classe dirigente credibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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