I dirigenti dell’Inter hanno formulato una richiesta riguardo a Calhanoglu, considerato un elemento chiave nella rosa attuale. Il centrocampista turco rappresenta un punto di riferimento in campo, e la società valuta attentamente il suo ruolo in vista di un possibile rinnovamento della squadra. La decisione riguarda anche le strategie future del club, che si prepara a un cambiamento che potrebbe coinvolgere diversi aspetti della rosa.

Un giocatore fondamentale nella Beneamata di oggi. Forse ancora di più in quella del futuro prossimo, in previsione di una rivoluzione – più o meno dolce, sempre di profondo rinnovamento si dovrà parlare – impossibile da rimandare. Le vie di calciomercato tornano sempre sul centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato, la richiesta dei dirigenti dell’Inter per Calhanoglu

Mike Maignan chiude la porta e para il rigore a Hakan Calhanoglu

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