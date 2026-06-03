la repubblica italiana va difesa da chi vuole i pieni poteri

Il 2 giugno, giorno della Repubblica, si è conclusa la cerimonia ufficiale e le celebrazioni pubbliche. Dopo le commemorazioni, si evidenzia come il significato di questa data possa rischiare di restare limitato alla ricorrenza, senza un approfondimento sui valori fondamentali. La discussione si concentra sulla tutela della Costituzione e sulla difesa della sovranità democratica, in un momento in cui si parla di rischi legati a chi mira a ottenere pieni poteri.

Archiviate le celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della Repubblica, il rischio è che il significato del 2 giugno resti confinato alla dimensione della ricorrenza. In realtà, le trasformazioni che attraversano il nostro tempo – dall’indebolimento dei corpi intermedi alle crescenti disuguaglianze sociali, dalle tensioni geopolitiche alle nuove forme di concentrazione del potere economico e tecnologico – ripropongono una questione che investe direttamente la qualità della nostra democrazia: quanto sono ancora solide le garanzie poste a tutela della libertà e dell’equilibrio costituzionale? Torna così di stringente attualità... 🔗 Leggi su Tpi.it

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