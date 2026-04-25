Mercato Roma pieni poteri a Gasperini ora | le decisioni sui rinnovi e le cessioni in estate Chi resta e chi parte

La Roma ha affidato ufficialmente a Gasperini pieni poteri decisionali sul mercato estivo, permettendogli di gestire rinnovi e cessioni senza interventi esterni. La dirigenza ha così dato il via libera alla pianificazione della prossima stagione, lasciando al tecnico la scelta di chi resterà e chi invece lascerà il club. Le decisioni su eventuali operazioni di mercato saranno prese direttamente da Gasperini, con l’obiettivo di strutturare la rosa in vista della prossima annata.

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