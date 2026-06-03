La Repubblica e il voto alle donne | Festa doppia e sempre più popolare

Il 2 giugno, in piazza del Popolo, si è tenuta una cerimonia per l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. La piazza era piena di persone che partecipavano alla commemorazione. La celebrazione coincide con il giorno in cui si ricorda anche il voto alle donne, un tema che viene spesso ricordato in relazione a questa data. La festa si è rinnovata negli anni, attirando un numero crescente di partecipanti.

Piazza del Popolo gremita ieri mattina 2 giugno per la celebrazione dell’ 80° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. La manifestazione provinciale ha preso il via alle ore 10 ed è stata promossa dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, diretta da Emanuela Saveria Greco, d’intesa con il Comune di Pesaro e il 28° Reggimento Fanteria "Pavia": davvero un momento corale a cui hanno preso parte numerose autorità civili, tra cui la senatrice Ilaria Cucchi, che ha casa a Montelabbate, e l’onorevole Antonio Baldelli, militari e religiose e diverse componenti della società, le istituzioni, le associazioni, gli enti locali e i cittadini.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: Il 2 giugno 1946: l’Italia al voto; Il giorno in cui le donne fecero la Repubblica; Quando le donne votarono per la Repubblica: Ci siamo sentite importanti; La Repubblica e il primo voto delle donne.

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