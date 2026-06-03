Il 2 giugno si è svolta in Piazza Duomo a Milano la cerimonia dell’alzabandiera in occasione della Festa della Repubblica, commemorando gli 80 anni dal referendum che ha sancito la scelta degli italiani di adottare un sistema repubblicano anziché monarchico. La giornata ricorda anche il voto delle donne, che fu concesso in Italia nel 1946, e rappresenta un momento di celebrazione nazionale. La cerimonia ha coinvolto autorità e cittadini, senza ulteriori dettagli su partecipanti o eventi correlati.

Un giorno da festeggiare, il 2 giugno. Anche a Milano, in Piazza Duomo, ieri mattina si è tenuta la cerimonia dell’alzabandiera per celebrare la festa della Repubblica 80 anni dopo il referendum in cui gli italiani decisero che volevano vivere in un Paese repubblicano e non monarchico. "È una festa importante, anche se penso che al 2 giugno a volte gli italiani non danno il peso sufficiente – ha commentato il sindaco Giuseppe Sala, presente ieri in Piazza Duomo con altre autorità civili e militari tra cui il prefetto Claudio Sgaraglia –, non la sentono come forse dovrebbero, tra nostalgici dei tempi che furono e chi magari fa fatica ad accettare l’idea di patria, di tricolore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Festa della Repubblica: "Ha dato il voto alle donne. Giorno da non scordare"

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