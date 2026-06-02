La Festa della Repubblica è stata celebrata anche nella città di Empoli con una cerimonia pubblica. La ricorrenza coincide con gli ottant’anni del voto alle donne in Italia, un anniversario ricordato con eventi e discorsi pubblici. La manifestazione ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che si sono riuniti in piazza per onorare i principi democratici e l’importanza del diritto di voto.

EMPOLI – La democrazia italiana compie ottant’anni e la comunità si unisce per celebrare i suoi valori fondanti. Questa mattina (2 giugno) si è svolta la tradizionale Festa della Repubblica a Empoli all’interno della sala del Cenacolo degli Agostiniani, in via dei Neri. L’iniziativa ha visto una grande partecipazione di famiglie, rappresentanti istituzionali e associazioni, riuniti per ricordare la nascita dell’ordinamento repubblicano e l’ottantesimo anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne italiane. La cerimonia, presieduta dal sindaco Alessio Mantellassi e dalla presidente del Consiglio comunale Simona Cioni, è stata l’occasione per dare il benvenuto alle nuove cittadine e ai nuovi cittadini che sono entrati a far parte ufficialmente della comunità. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Anche Empoli ha celebrato la Festa della Repubblica e gli ottant’anni del voto alle donne

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