La rassegna Prima Vera Contemporanea si chiude con i concerti del duo Barraco Zasso e di DDK Trio & Sachiko

Da palermotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ultimo appuntamento della rassegna PrimaVera Contemporanea si svolgerà giovedì 4 giugno alle 20 alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali alla Zisa. In programma un recital per viola e violoncello del duo Barraco Zasso, con ingresso gratuito. Il concerto offrirà un viaggio tra intimità, virtuosismo e paesaggi sonori. La serata si inserisce tra gli eventi finali della stagione musicale.

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Ultimi due appuntamenti per PrimaVera Contemporanea: giovedì 4 giugno (ore 20 - Sala Perriera, Cantieri Culturali alla Zisa, ingresso gratuito) fuori programma che regala al pubblico il recital per viola e violoncello del duo Barraco Zasso, un viaggio tra intimità, virtuosismo e paesaggi sonori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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