Prima Vera Contemporanea nel weekend performance di Radina Kordova e concerto del trio Another Gap

Nel fine settimana si svolgono due eventi artistici: una performance di Radina Kordova e il concerto del trio Another Gap. La performance di Kordova si concentra sull’interazione tra musica e movimento, mentre il trio presenta un repertorio che spazia tra generi diversi. Entrambi gli appuntamenti si tengono in spazi dedicati all’arte contemporanea e si rivolgono a un pubblico interessato a esperienze sonore e visive.

C’è un punto in cui la musica smette di essere soltanto suono e diventa attraversamento: di corpi, di memorie, di geografie lontane che si toccano. È dentro questo spazio instabile e fertile che si collocano i nuovi appuntamenti di PrimaVera Contemporanea 2026, la rassegna di Curva Minore che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Prima/Vera Contemporanea, alla Zisa in concerto Gunda Gottschalk, Miriam Palma e l'Acre TrioProsegue il percorso di Prima/Vera Contemporanea, la rassegna dedicata alle musiche di ricerca in corso alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali... La rassegna Prima/Vera Contemporanea 2026: Luca Tilli, Flying Slippers e Ludico Trio in concertoProsegue il percorso di PrimaVera Contemporanea 2026, la rassegna curata da Curva Minore che attraversa i territori della musica di ricerca, mettendo... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: La rassegna Prima/Vera Contemporanea 2026: Luca Tilli, Flying Slippers e Ludico Trio in concerto; Primavera al Gallo 2026; Ville aperte 2026 - Edizione primavera; Il sabato del Primavera Sound ’26, alla ricerca dell’oro. A Palazzo Bacchetti di Anagni, in esposizione la Mostra di Primavera, una collettiva di artisti contemporanei. Organizzazione: Associazione Cardinale Ennio Filonardi e Biennale di Arte contemporanea di Anagni. Critico d'arte: Alfio Borghese - facebook.com facebook