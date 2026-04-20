La rassegna Prima Vera Contemporanea 2026 | Luca Tilli Flying Slippers e Ludico Trio in concerto

La rassegna PrimaVera Contemporanea 2026, organizzata da Curva Minore, continua con un calendario di concerti dedicati alla musica di ricerca. Tra gli eventi in programma, ci sono le esibizioni di Luca Tilli, il gruppo Flying Slippers e il Ludico Trio. La manifestazione si concentra sulla combinazione tra scrittura musicale e improvvisazione, coinvolgendo artisti diversi e portando avanti un percorso culturale nel settore musicale.

Prosegue il percorso di PrimaVera Contemporanea 2026, la rassegna curata da Curva Minore che attraversa i territori della musica di ricerca, mettendo in dialogo scrittura e improvvisazione. La programmazione del prossimo weekend si articola in tre concerti – i due che si svolgeranno giovedì 23.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Prima/Vera Contemporanea, alla Zisa in concerto Gunda Gottschalk, Miriam Palma e l'Acre TrioProsegue il percorso di Prima/Vera Contemporanea, la rassegna dedicata alle musiche di ricerca in corso alla Sala Perriera dei Cantieri Culturali... Al Cinematocasa prosegue la rassegna jazz: Manfredi Caputo Trio e Florinda Piticchio Trio in concertoProsegue al Cinematocasa di Palermo la seconda edizione di Jazz Up Close - 15 Nights of Creative Stories, la rassegna che invita a vivere il jazz in... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Prima/Vera Contemporanea 2026: Mazurek e Puglisi in concerto alla Zisa; Notizie - PrimaVera Arte - Mostra retrospettiva di arte contemporanea; Primavera alla Casa: tutti gli appuntamenti. Da Roma Contaminata a incontri, mostre e proiezioni; PrimaVera Arte. PrimaVera Contemporanea 2026 - Continua la rassegna di musica eterodossa«Bada pure al senso, che i suoni baderanno a sé stessi.» - Lewis Carroll ... guidasicilia.it A Corigliano-Rossano 17,18,19 Aprile festa del cioccolato in contemporanea il 17 e 18 aprile festa di Primavera. Non puoi mancare ,un'iniziativa fantastica piena di divertimento ,bancarelle vari settori ,giostre ,stand dolci e cioccolatini e molto altro . #CalabriaE - facebook.com facebook