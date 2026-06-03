La proposta dell’ex vicesindaca | Vasco è legatissimo a Rimini Diamogli la cittadinanza onoraria
Durante le prove per il concerto al ‘Romeo Neri’, Vasco ha affermato che “stare a Rimini è un po’ come stare a casa”. L’ex vicesindaca ha proposto di concedere la cittadinanza onoraria al cantante, sottolineando il suo legame con la città. La proposta è stata avanzata in un contesto di grande attenzione mediatica per il nuovo tour. Vasco ha espresso affetto per Rimini, dove si sente particolarmente a suo agio.
Rimini, 3 giugno 2026 – Vasco, uno di noi. Nei giorni di prove per il concerto al ‘Romeo Neri’ che ha aperto il suo nuovo tour, è stato lo stesso Komandante a dire che “stare a Rimini è un po’ come stare a casa. Qui si respira la stessa aria di Zocca ”. E allora “diamo la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi”. https:www.ilrestodelcarlino.itriminicronacavasco-rossi-polemica-sgif9h69 La proposta arriva dai consiglieri comunali Gloria e Stefano Brunori (gruppo Lisi). “Una proposta semplice, concreta, per consacrare il profondo legame che Vasco ha con la nostra città da tanti anni”, argomenta l’ex vicesindaca. Che era tra i 25mila al ‘Romeo Neri’, la sera del 29 maggio, per la prova generale dello show aperta agli iscritti del ‘Blasco fan club’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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